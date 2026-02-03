José Carlos Cardona se presentará voluntariamente ante la justicia por caso “Chequesol”

Tegucigalpa, Honduras.

La defensa de José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), anunció este martes que su cliente se presentará de manera voluntaria ante la justicia para responder por las acusaciones en su contra, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) librara una orden de captura por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.

La información fue confirmada por Karla García, abogada de Cardona, durante una entrevista al programa Hoy Mismo. Según García, su representado manifestó su intención de someterse al proceso judicial y está a la espera de que el juez natural indique la fecha y hora para su comparecencia.

“Él está listo para rendir su declaración y enfrentar la justicia. No se va a ir y no será sometido al escarnio público que ya se le ha hecho. Simplemente espera que se le señale la hora para presentarse”, explicó la abogada.