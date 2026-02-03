José Carlos Cardona se presentará voluntariamente ante la justicia por caso “Chequesol”

La defensa de José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), anunció este martes que su cliente se presentará de manera voluntaria ante la justicia para responder por las acusaciones en su contra, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) librara una orden de captura por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.
La información fue confirmada por Karla García, abogada de Cardona, durante una entrevista al programa Hoy Mismo. Según García, su representado manifestó su intención de someterse al proceso judicial y está a la espera de que el juez natural indique la fecha y hora para su comparecencia.
“Él está listo para rendir su declaración y enfrentar la justicia. No se va a ir y no será sometido al escarnio público que ya se le ha hecho. Simplemente espera que se le señale la hora para presentarse”, explicó la abogada.
García señaló que, aunque Cardona ha intentado declarar en ocasiones anteriores ante el Ministerio Público, no se le permitió rendir su declaración.
“Entendemos que esas son decisiones del fiscal, pero todos los ciudadanos hondureños tienen derecho al debido proceso y a la defensa, lo que incluye ser escuchados”, indicó García.
Por su parte, Cardona expresó en redes sociales su disposición a enfrentar la justicia y rechazó las acusaciones: “No soy ningún cobarde ni tengo ningún temor. Tampoco pienso huir a ninguna parte, eso es de delincuentes y soy inocente. Estoy listo para enfrentar a la justicia desde hace meses, pero nunca se me quiso atender mi declaración”.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar las arcas de Sedesol por un monto de 6,032,654.07 lempiras, recursos destinados a programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.
Hasta el momento, la defensa de Cardona no ha tenido acceso completo al expediente ni al requerimiento fiscal, aunque ha solicitado copia de los documentos.