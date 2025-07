$!Fiscales investigarán millones adjudicados a asistentes de Isis Cuéllar

Al respecto, Leonardo Pineda, miembro de la sociedad civil en San Pedro Sula y analista en seguridad pública, aseguró que, "definitivamente es un esquema de corrupción, no hay que ponerle otro nombre, esas no son ayudas sociales, esto ya quedó más que demostrado".

Pineda pormenorizó que no se trata de solamente Isis Cuéllar, "ella tiene una red completa para drenar fondos, obviamente estas personas muy cercanas son parte de esa red, así como lo son otros que fueron denunciados en su momento".

El experto no considera que sean los sistemas estatales los que fallen, pero el asunto es que "el sistema puede funcionar, pero si la persona que tiene el control no quiere aplicar la ley, no lo hará. Cualquiera que haya trabajado con fondos del Estado saber que hay cosas que no se pueden hacer, pero esta gente lo hizo".

Calificó esta actividad y entramado como "un esquema de corrupción viejo y arcaico", donde sus métodos son fáciles de comprobar. Los retos ahora pasan por determinar quiénes recibieron los fondos, quiénes realmente estaban en condición de vulnerabilidad y hacer los requerimientos necesarios.

La investigación de LA PRENSA Premium sobre Pérez Moreno y Vaquedano desnuda cómo ambas no estaban en condición de vulnerabilidad, sino más bien, son parte de una práctica clientelar, donde al mantenerse a una base contenta y con dinero, en el peor de los casos, se fragua un esquema de corrupción que implica una gran red.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó a este rotativo que se inició una investigación especial sobre un supuesto uso indebido de fondos, la cual se encuentra en curso. Su departamento de Comunicaciones especificó que esperarán hasta que se emita el informe para afirmar algún extremo.

Aunque el TSC puede, por ley, investigar estos casos, es para diversos analistas, un ente político, lo que debilita su confianza, por los que si el Ministerio Público decide indagar este caso, tendrá que ampliar la investigación.

Entre los delitos en los cuales podrían incurrir están abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios y acciones de índole administrativo.