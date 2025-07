Isis Cuéllar compromete a ministro de Transparencia en supuesto audio filtrado

Tegucigalpa, Honduras.

“A mí, Sergio me llamó en la mañana, Sergio Coello. Él me llamó y me dijo: ‘Amiga, no se cag.... Usted no está sola’, con esas palabras”, dijo la diputada durante una conversación con una persona cuya identidad no ha sido revelada.

Cuéllar también justificó en la llamada las acciones que habrían llevado a la manipulación de documentos, entrega de fondos a estructuras políticas del partido Libertad y Refundación (Libre), así como la supuesta creación de beneficiarios inexistentes.

“Vos entendés que tenían que hacer eso, porque si no, ¿cómo iban a justificar un informe si no vienen al campo a ver si las cosas están o no?”, expresó la legisladora.