Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer

Ante ello, el valiente hondureño también dio un mensaje de apoyo a cada persona que hoy pasa por un proceso similar, "Si vos estás pasando algo duro, con todo el amor del mundo te digo esto: no estás solo, permitite sentirlo todo, pedí ayuda, aferrate a la fe, a las personas que te aman y a las pequeñas cosas que te mantengan de pie. Paso a paso también es avanzar. Así que, mucho gusto, yo soy Faco, y gracias a Dios sigo viviendo", finalizó, con una enorme sonrisa que revelaba una profunda alegría.