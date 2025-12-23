  1. Inicio
Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer

El creador de contenido Faco Rivera compartió un emotivo video en el que detalla su nuevo diagnóstico de salud

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
1 de 11

El creador de contenido hondureño Roberto "Faco" Rivera fue diagnosticado con cáncer testicular hace un tiempo, del cual recayó en julio del presente año.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
2 de 11

Rivera hizo pública su lucha contra la enfermedad, la cual volvió a quemarropa. Con un mensaje inicial de "Quiero vivir", el hondureño anunció que el cáncer había vuelto, aunque su valentía y fe siempre fueron sostenidas por Dios y sus seres queridos.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
3 de 11

Su lucha ha sido inspiradora, destacando su deseo de vivir y no solo sobrevivir, inspirando a muchos que también padecen enfermedades similares.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
4 de 11

El creador digital no dejó de trabajar por sus sueños, aún en las sombras de la enfermedad. En su más reciente video, anunció que volvió a vencer al cáncer.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
5 de 11

"Me complace anunciarles con mucha gratitud que he llegado al final de mi tratamiento, después de más de 150 horas de quimioterapia, de caídas, de dolores, noches largas y mañanas valientes", empezó afirmando Faco.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
6 de 11

Asimismo, expresó su más sincera gratitud a todas las personas que le compartieron un mensaje de aliento, una oración y un testimonio desde el día que compartió el video en el que anunciaba la vuelta de la enfermedad.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
7 de 11

"Viví cada instante, cada lágrima que cayó sin avisar, cada noche de ansiedad, cada día bueno y cada día difícil; porque cuando todo invitaba a bajar la cabeza, yo elegí seguir contando historias y seguir grabando; elegí seguir hablando de fútbol, de la vida, de lo que duele, de lo que salva", manifestó el catracho.
Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
8 de 11

"En su inmenso amor, Dios se manifestó en las decisiones y en el trato de un gran cuerpo médico, así que si hoy me ves sonreír, no es porque todo esté perfecto, es porque entendí algo simple y poderoso, y es que hay dos vidas...", continuó Faco.
Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
9 de 11

"La primera, es la que vivimos sin pensarlo; y la segunda comienza el día en que entendemos que vida solo hay una, y yo estoy acá: presente, agradecido, con fe, humor e historias por contar", siguió Rivera, quien llenó de esperanza y fe a cada seguidor alcanzado con su publicación.
Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
10 de 11

Ante ello, el valiente hondureño también dio un mensaje de apoyo a cada persona que hoy pasa por un proceso similar, "Si vos estás pasando algo duro, con todo el amor del mundo te digo esto: no estás solo, permitite sentirlo todo, pedí ayuda, aferrate a la fe, a las personas que te aman y a las pequeñas cosas que te mantengan de pie. Paso a paso también es avanzar. Así que, mucho gusto, yo soy Faco, y gracias a Dios sigo viviendo", finalizó, con una enorme sonrisa que revelaba una profunda alegría.

Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer
11 de 11

Creadores digitales como Shin Fujiyama y Ana Suazo comentaron la publicación con mensajes positivos. "La mejor noticia. Aquí estamos contigo, Faco, siempre, siempre", dijo el japonés, mientras Ana escribió: "Gracias a Dios, mucha fuerza y a seguir adelante". La periodista Cesia Mejía dijo: "¡Qué bonita noticia! Sos un ejemplo de la enorme bondad de Dios y la resiliencia. Gracias por no perder nunca la fe y transmitirnosla, incluso a los que nos fallaba estando bien". Melissa Valeriano expresó: ¡Crack, Dios es fiel!.

