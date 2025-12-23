Faco Rivera termina su tratamiento de quimioterapia y vence el cáncer

El creador de contenido hondureño Roberto "Faco" Rivera fue diagnosticado con cáncer testicular hace un tiempo, del cual recayó en julio del presente año.
Rivera hizo pública su lucha contra la enfermedad, la cual volvió a quemarropa. Con un mensaje inicial de "Quiero vivir", el hondureño anunció que el cáncer había vuelto, aunque su valentía y fe siempre fueron sostenidas por Dios y sus seres queridos.
Su lucha ha sido inspiradora, destacando su deseo de vivir y no solo sobrevivir, inspirando a muchos que también padecen enfermedades similares.
El creador digital no dejó de trabajar por sus sueños, aún en las sombras de la enfermedad. En su más reciente video, anunció que volvió a vencer al cáncer.
"Me complace anunciarles con mucha gratitud que he llegado al final de mi tratamiento, después de más de 150 horas de quimioterapia, de caídas, de dolores, noches largas y mañanas valientes", empezó afirmando Faco.
Asimismo, expresó su más sincera gratitud a todas las personas que le compartieron un mensaje de aliento, una oración y un testimonio desde el día que compartió el video en el que anunciaba la vuelta de la enfermedad.
"Viví cada instante, cada lágrima que cayó sin avisar, cada noche de ansiedad, cada día bueno y cada día difícil; porque cuando todo invitaba a bajar la cabeza, yo elegí seguir contando historias y seguir grabando; elegí seguir hablando de fútbol, de la vida, de lo que duele, de lo que salva", manifestó el catracho.
"En su inmenso amor, Dios se manifestó en las decisiones y en el trato de un gran cuerpo médico, así que si hoy me ves sonreír, no es porque todo esté perfecto, es porque entendí algo simple y poderoso, y es que hay dos vidas...", continuó Faco.
"La primera, es la que vivimos sin pensarlo; y la segunda comienza el día en que entendemos que vida solo hay una, y yo estoy acá: presente, agradecido, con fe, humor e historias por contar", siguió Rivera, quien llenó de esperanza y fe a cada seguidor alcanzado con su publicación.
Ante ello, el valiente hondureño también dio un mensaje de apoyo a cada persona que hoy pasa por un proceso similar, "Si vos estás pasando algo duro, con todo el amor del mundo te digo esto: no estás solo, permitite sentirlo todo, pedí ayuda, aferrate a la fe, a las personas que te aman y a las pequeñas cosas que te mantengan de pie. Paso a paso también es avanzar. Así que, mucho gusto, yo soy Faco, y gracias a Dios sigo viviendo", finalizó, con una enorme sonrisa que revelaba una profunda alegría.
Creadores digitales como Shin Fujiyama y Ana Suazo comentaron la publicación con mensajes positivos. "La mejor noticia. Aquí estamos contigo, Faco, siempre, siempre", dijo el japonés, mientras Ana escribió: "Gracias a Dios, mucha fuerza y a seguir adelante". La periodista Cesia Mejía dijo: "¡Qué bonita noticia! Sos un ejemplo de la enorme bondad de Dios y la resiliencia. Gracias por no perder nunca la fe y transmitirnosla, incluso a los que nos fallaba estando bien". Melissa Valeriano expresó: ¡Crack, Dios es fiel!.