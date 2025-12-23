  1. Inicio
Regresaban de la iglesia: Pareja de hondureños y su hijo fallecen en accidente en EEUU

La familia regresaba a su vivienda luego de asistir a una iglesia en la ciudad de Hamilton, Ohio, cuando ocurrió el fatal accidente que truncó sus vidas de forma repentina. ¿Quiénes son los fallecidos?

1 de 10
1 de 10

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes en la ciudad de Hamilton, estado de Ohio, Estados Unidos, cobró la vida de tres hondureños y dejó una estela de dolor entre la comunidad hondureña en el extranjero y en Honduras. ¿Cómo ocurrió exactamente esta tragedia y quiénes son los fallecidos?

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 10
2 de 10

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro involucró varios automóviles y se produjo cuando un conductor realizó una maniobra imprudente en una vía de alta circulación, desatando una cadena de impactos que terminó de forma fatal para los ocupantes de uno de los vehículos.

 Foto: Cortesía redes sociales
3 de 10
3 de 10

Equipos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Hamilton atendieron la emergencia poco después de las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre, en el sector de River Road y Hooven Avenue, donde la escena evidenciaba la magnitud del choque.

 Foto: Cortesía redes sociales
4 de 10
4 de 10

Las autoridades detallaron que el conductor de una camioneta Pontiac color granate adelantó a otro vehículo cruzando una doble línea amarilla e ingresó al carril contrario a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora, pese a que el límite permitido en la zona era de 56 kilómetros por hora.

 Foto: Cortesía redes sociales
5 de 10
5 de 10

Tras perder el control, el Pontiac impactó contra el bordillo y luego colisionó de frente con un Honda Civic rojo en el que viajaban los tres hondureños, provocando que este vehículo se desviara violentamente fuera de la vía.

 Foto: Cortesía redes sociales
6 de 10
6 de 10

El Honda terminó chocando contra un garaje y posteriormente contra una cerca en una calle cercana, mientras que el Pontiac giró y colisionó nuevamente con otro automóvil involucrado en el accidente. Los ocupantes del Honda murieron en el lugar, según confirmó la Oficina Forense del Condado de Butler.

 Foto: Cortesía redes sociales
7 de 10
7 de 10

Las víctimas fueron identificadas como los hondureños Milton Ariel Álvarez Lagos, de 35 años; Betty Nohemy Salazar, de 27; y su hijo Milton Alejandro Álvarez Salazar, de 10 años, quienes residían en Estados Unidos y eran originarios de la aldea Suyapa, en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía redes sociales
8 de 10
8 de 10

De manera preliminar, se informó que la familia regresaba a su vivienda luego de asistir a una iglesia en ese sector de Hamilton, cuando ocurrió el fatal accidente que truncó sus vidas de forma repentina.

 Foto: Cortesía redes sociales
9 de 10
9 de 10

Parientes de las víctimas en Honduras relataron que Milton Ariel había emigrado hace tres años en busca de mejores oportunidades y que, tiempo después, logró reunir a su esposa e hijo para vivir juntos como familia en Estados Unidos.

 Foto: Cortesía
10 de 10
10 de 10

Mientras las autoridades continúan investigando las responsabilidades del conductor que provocó el choque, familiares de las víctimas han solicitado apoyo al Gobierno de Honduras para la repatriación de los cuerpos, en medio del luto que ha generado esta tragedia tanto en Ohio como en su comunidad de origen.

 Foto: Cortesía
