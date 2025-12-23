Hermana de Messi sufre descompensación y cancela su boda: "Situación dura"

Mala noticia: La hermana de Lionel Messi se ha visto obligada a cancelar su boda tras sufrir una descompensación.
La alegría y los nervios de los preparativos para una gran boda en la familia de Lionel Messi se convirtieron en preocupación por la novia.
María Sol, la hermana menor del futbolista argentino Lionel Messi, alistaba todo para que el próximo 3 de enero diera el "Sí, acepto" .
María Sol Messi, la hermana menor del capitán de la Selección Argentina, protagonizó un grave accidente automovilístico en la ciudad de Miami que ha alterado por completo la tranquilidad de la familia y ha obligado a modificar todos los compromisos personales que tenían programados para el inicio del próximo año.
Lamentablemente la hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Miami en la previa de su casamiento que estaba pautado para el próximo 3 de enero en la ciudad de Rosario, Argentina.
De acuerdo con los reportes surgidos desde el círculo familiar, el incidente ocurrió mientras María Sol se desplazaba por las calles de Miami, donde reside gran parte de la familia desde la incorporación de Messi al Inter Miami.
La joven perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación repentina, lo que derivó en un fuerte impacto frontal contra una pared.
La situación encendió las alarmas de inmediato, movilizando a los servicios de emergencia y a los integrantes de la familia Messi, quienes se mantuvieron en vilo durante las primeras horas posteriores al choque.
El suceso fue dado a conocer por Ángel de Brito en ‘LAM’, espacio emitido en América TV. Allí, el televisivo, en un momento dado de la emisión, detuvo por unos instantes el transcurso del programa para compartir la información con los espectadores. Y es que, en diálogo con Celia Cuccittini, la madre de la familia Messi, el colaborador detalló lo ocurrido con María Sol.
Los responsables sanitarios confirmaron que María Sol Messi se ha roto dos vértebras y ha sufrido quemaduras que, según el conductor de ‘LAM’, son “muy complicadas”.
De esta manera, la hermana de Messi se ha visto en la obligación de cancelar su compromiso con Julián ‘Tuli’ Arellano, entrenador del Inter Miami, el cual estaba pactado para el 3 de enero.
Siguiendo con las palabras de Ángel de Brito, el televisivo ha explicado que, a pesar de las múltiples lesiones y quemaduras, el estado de salud de María Sol no corre ningún tipo de peligro.
La hermana de Messi tenía planificada su boda para el próximo sábado 3 de enero de 2026. Su prometido es Julián “Tuli” Arellano, el actual entrenador de la categoría sub-19 de Inter Miami, con quien está de novia desde hace al menos 12 años.
Si bien María se encuentra fuera de peligro, ha tenido que priorizar su salud y retrasar la boda sin tener por el momento una nueva fecha para el enlace. La noticia preocupó también a los fans del jugador del Inter Miami, a pesar de que la familia del futbolista suele ser de bajo perfil y lejos de la popularidad de las redes sociales.
Ante el escenario médico actual, que imposibilita cualquier tipo de festejo o desplazamiento físico importante por parte de la novia, la familia Messi decidió suspender el enlace matrimonial de manera indefinida.
“La hermana de Leo Messi llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”, señala la prensa de Argentina.
En el caso de Messi, se encuentra en Rosario y le está brindando apoyando a su hermana.