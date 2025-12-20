Gobierno aprueba un nuevo banco a las Fuerzas Armadas

Honduras

Luego de cuatro años de haberse aprobado la moción de conversión, la sociedad financiera Corporación Financiera Internacional (Cofinter) se convirtió en el decimosexto banco privado del país y estará al servicio de las Fuerzas Armadas (FF AA). Banco Cofinter, ahora Bancofinter, operará con un capital social de 966.2 millones de lempiras. La presidenta de la república, Xiomara Castro, anunció la conclusión de los estudios de factibilidad y la aprobación de la solicitud de autorización de la nueva institución bancaria a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). El Instituto Nacional de Previsión Militar (IPM), Argos y Funerales San Miguel Arcángel figuran como accionistas del banco.

Con esta conversión, en Honduras operarán un total de 16 bancos privados. Además, se mantiene en proceso de conversión a banco comercial la Compañía Financiera Sociedad Anónima (Cofisa), que pasaría a denominarse Banco Compañía Financiera (Bancofisa) y sería el 17. La mandataria señaló que el nuevo banco fortalecerá la seguridad social, así como la estabilidad y el bienestar “de los hombres y mujeres que sirven a la patria”, en referencia al personal que labora en las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que la institución castrense cuenta con su propio banco, ya que en 1979 fundó el Banco de las Fuerzas Armadas (Banffaa), el cual fue adquirido a finales de septiembre de 2003 por Banco del País (Banpaís).

Operaciones autorizadas al nuevo banco