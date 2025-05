Miasis en Honduras: el gusano barrenador afecta más de lo que revelan las cifras oficiales

San Pedro Sula, Honduras

En el Valle de Sula se han reportado 25 casos en animales, aunque ganaderos aseguran que esta cifra no refleja la realidad.

Ferreira considera que el control del gusano barrenador debe ser un esfuerzo regional. “Si nosotros no aprendemos a manejar la situación y esto no es un esfuerzo en conjunto como región, yo digo que cada vez va a ser más”.

Handal dijo que muchos ganaderos no reportan los casos a Senasa, por lo que el registro oficial es bajo. “Son muchos más casos. He escuchado de haciendas con 15, o 18 casos. Hay que estar revisando el ganado a diario. Esta enfermedad no solo maltrata la carne, maltrata el cuero y para que sane debe pasar un cierto tiempo”.

En su experiencia personal, tuvo cuatro casos: dos en vacas y dos en ovejas.

Aunque el gusano afecta principalmente al ganado, también se ha detectado en caninos, cerdos y equinos. Handal indicó que la producción de carne y leche se ha reducido notablemente en los últimos años.