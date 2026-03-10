Médicos del Hospital Escuela denuncian más de dos meses sin recibir salario

Tegucigalpa, Honduras.

Médicos que laboran bajo las modalidades de contrato e interinato en el Hospital Escuela informaron el 9 de marzo que llevan 68 días sin recibir salario, correspondiente a los meses de enero, febrero y lo transcurrido de marzo de 2026. A través de un comunicado, los profesionales de la salud señalaron que, pese a la falta de pago, han continuado brindando atención a los pacientes en diferentes áreas del principal centro hospitalario del país. El Hospital Escuela recibe a diario a miles de pacientes provenientes de distintos departamentos de Honduras, muchos de ellos con cuadros complejos o emergencias que requieren atención especializada.

Según indicaron los médicos, continúan cumpliendo con sus jornadas en áreas como emergencia, hospitalización y consulta externa para garantizar la atención en este hospital de referencia nacional.

"Hemos continuado cumpliendo con responsabilidad, ética y compromiso nuestro deber profesional, atendiendo a los pacientes en las diferentes salas, áreas de emergencia, hospitalización y consulta externa, garantizando la continuidad de la atención en este centro asistencial de referencia nacional", expresaron en el documento.

Trámites administrativos ya fueron cumplidos

Además, en el comunicado, los profesionales de la salud afirmaron que han entregado la documentación requerida y firmado los contratos conforme a los procesos administrativos establecidos por las autoridades. También indicaron que han sostenido reuniones con autoridades competentes para exponer la situación; sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido una fecha oficial para la acreditación de los pagos pendientes. Los médicos advirtieron que la falta de salario ha generado una situación económica complicada, ya que muchos de ellos son el principal sustento de sus familias y mantienen compromisos financieros. “Después de 68 días sin salario, la situación se ha vuelto insostenible para nosotros y nuestras familias”, señalaron en el pronunciamiento.

Plazo para respuesta