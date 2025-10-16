Hospital Escuela impone “ley mordaza” y prohíbe al personal hablar con la prensa

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del Hospital Escuela impusieron una “ley mordaza” al interior del principal centro asistencial del país. Mediante la circular N.º 139-2025-DDTH-HE, se prohíbe al personal médico y administrativo brindar declaraciones a los medios de comunicación o publicar información en redes sociales sin autorización previa. La disposición, emitida el miércoles 15 de octubre y firmada por el jefe de Recursos Humanos del hospital, advierte que quienes incumplan la orden serán sancionados conforme a la ley.

El documento recuerda a los empleados la obligación de mantener reserva y discreción sobre los asuntos laborales, así como de enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven. La circular encendió las alarmas entre el personal médico y administrativo. Algunos sectores consideran que la medida podría silenciar denuncias sobre el desabastecimiento de medicamentos, fallas en el sistema y precariedad en ciertas áreas hospitalarias.

“Es una ley mordaza, es una ley que nos cierra la boca para que no podamos hacer la denuncia pertinente de los aciertos o desaciertos que puedan estar ocurriendo en los hospitales”, declaró Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Otros sectores advierten que la disposición podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse sobre la salud pública.