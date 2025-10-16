  1. Inicio
  2. · Honduras

Hospital Escuela impone “ley mordaza” y prohíbe al personal hablar con la prensa

La circular N.º 139-2025 prohíbe al personal del Hospital Escuela brindar información a medios o redes sin permiso previo

  • 16 de octubre de 2025 a las 19:10 -
  • David Zapata
Hospital Escuela impone “ley mordaza” y prohíbe al personal hablar con la prensa

La disposición impide que médicos, enfermeros y otros trabajadores del Hospital Escuela den declaraciones a medios de comunicación o compartan información en redes sociales.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del Hospital Escuela impusieron una “ley mordaza” al interior del principal centro asistencial del país. Mediante la circular N.º 139-2025-DDTH-HE, se prohíbe al personal médico y administrativo brindar declaraciones a los medios de comunicación o publicar información en redes sociales sin autorización previa.

La disposición, emitida el miércoles 15 de octubre y firmada por el jefe de Recursos Humanos del hospital, advierte que quienes incumplan la orden serán sancionados conforme a la ley.

Empresarios dudan de avance real en obra de cuatro carriles La Barca–El Progreso

El documento recuerda a los empleados la obligación de mantener reserva y discreción sobre los asuntos laborales, así como de enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven.

La circular encendió las alarmas entre el personal médico y administrativo. Algunos sectores consideran que la medida podría silenciar denuncias sobre el desabastecimiento de medicamentos, fallas en el sistema y precariedad en ciertas áreas hospitalarias.

La circular, emitida este miércoles 15 de octubre, lleva la firma del jefe de Desarrollo de Talento Humano del hospital.

La circular, emitida este miércoles 15 de octubre, lleva la firma del jefe de Desarrollo de Talento Humano del hospital.

“Es una ley mordaza, es una ley que nos cierra la boca para que no podamos hacer la denuncia pertinente de los aciertos o desaciertos que puedan estar ocurriendo en los hospitales”, declaró Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Otros sectores advierten que la disposición podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse sobre la salud pública.

Xiomara Castro entrega 300,000 bonos tecnológicos y anuncia préstamo con el CAF

Claudia Ramírez, doctora y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó que las autoridades del Hospital Escuela deberían reconsiderar la medida.

“Los médicos ya empezaron a quejarse en los pasillos; unos han referido que probablemente los que van a terminar allí son las personas que piden que se callen los demás”, apuntó la parlamentaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias