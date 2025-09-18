Preocupación por estado de lavandería del Hospital Escuela tras fuertes lluvias

Tegucigalpa

El área de lavandería del Hospital Escuela, que en los últimos días suspendió labores debido al pésimo estado de las máquinas de lavado, este jueves volvió a colapsar tras las intensas lluvias que inundaron la sala, mostrando la vulnerabilidad del centro asistencial.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubrió gran parte del espacio destinado al lavado de ropa hospitalaria.

En las imágenes se observan bultos de ropa sucia quirúrgica, mostrando las condiciones en las que trabajan los empleados, debido a que las lavadoras industriales aún se encuentran en mal estado.

Hace varias semanas el sindicato del hospital denunció que las instalaciones no cuentan con las condiciones adecuadas ni el personal completo para dar atención a esa área.

La situación preocupa porque de esta área depende la limpieza de sábanas, batas médicas y ropa quirúrgica.

Familiares de pacientes señalaron que el colapso de la lavandería no es un hecho aislado, sino parte de los problemas recurrentes que enfrenta el Hospital Escuela.

Las autoridades hospitalarias defendieron que la filtración de agua por las intensas lluvias fue debido a las obras de construcción que se están haciendo en áreas complementarias del centro asistencial. Cristhian Cruz, administrador del hospital, manifestó que las máquinas de lavado serán habilitadas en los próximos días, mientras la ropa se está llevando a lavar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Además, se está utilizando ropa descartable para realizar las cirugías.