Más de 200 jóvenes limpiarán playa contaminada en Omoa el 20 de septiembre

Omoa, Cortés.

Una iniciativa de una organización juvenil llevará a más de 200 personas a limpiar una playa en Omoa, Cortés, el sábado 20 de septiembre. La organización Cipotes ha llamado a jóvenes a sumarse a la iniciativa de limpieza en la playa Buena Vista, jurisdicción de Cuyamel. El objetivo es recolectar residuos que contaminan el ambiente y ponen en riesgo la riqueza natural de la zona.

Cipotes ha liderado seis limpiezas de playas en Puerto Cortés, Tela y Omoa, recolectando cerca de 10 toneladas de desechos, entre plásticos, metales, vidrios y otros materiales. "Cuyamel tiene una riqueza natural que debemos proteger", describen en un comunicado.

"Buena Vista es una de las playas hondureñas más afectadas por la contaminación. Con esta jornada queremos inspirar a más personas a cuidar los océanos, porque la limpieza y la sostenibilidad empiezan en casa", expresó Enoc Panduru, representante de Cipotes, quien destacó además que cada año más jóvenes se suman a esta iniciativa.

"Sabemos que con una limpieza no se resuelve el problema, pero a través del ejemplo logramos inspirar cambios en favor de nuestro medioambiente y sobretodo destacar la importancia que tienen los océanos para nuestras vidas", añadió. Las limpiezas han contado con el apoyo de la Operadora Portuaria de Cortés, la Unión Europea y el Centro de Estudios Marinos.