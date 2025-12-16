JOH rechaza acusaciones de Libre y denuncia amenazas: “No tengo intención de regresar a Honduras”

Estados Unidos

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó públicamente las acusaciones formuladas por la presidenta Xiomara Castro sobre presuntas amenazas al orden constitucional, asegurando que dichas afirmaciones carecen de fundamento.

“La acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional”, afirmó Hernández, quien sostuvo que este tipo de señalamientos buscan “sembrar pánico, desviar la atención y generar caos”, una práctica que, según dijo, ha sido recurrente en dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre).

El exmandatario aseguró que durante más de una década su nombre ha sido utilizado con fines políticos. “Durante doce años han utilizado mi nombre para distraer, y en estos cuatro años este gobierno ha recurrido al odio y a la mentira como cortina de humo para ocultar su fracaso absoluto”, expresó, al tiempo que afirmó que esa estrategia “ya no funciona” y que “el pueblo hondureño los rechazó de forma clara y categórica en las urnas”.

Hernández indicó que, nuevamente, su nombre estaría siendo utilizado como parte de una estrategia para mantenerse en el poder. “Hoy, nuevamente, recurren a otro ataque usando mi nombre para aferrarse al poder mediante el caos. No estamos en 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto”, manifestó.

En su mensaje, hizo un llamado a la institucionalidad electoral y a la sociedad en general. “Honduras debe mantener la mirada firme en el escrutinio especial, esperando que el CNE declare el resultado oficial”, señaló, subrayando que este proceso “debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad hondureña, así como por la observación nacional e internacional”, ya que “las elecciones nos interesan a todos, no únicamente a los partidos políticos”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, el exgobernante reiteró que no tiene planes de regresar al país en el corto plazo. “No tengo intención de regresar a Honduras en este momento, precisamente porque este gobierno ha demostrado que no respeta garantías ni derechos”, afirmó, argumentando que su seguridad y la de su familia estarían en riesgo “ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra”.

Hernández denunció además que cuenta con información sobre posibles atentados. “Tengo información de que se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia”, advirtió, y añadió que “una cosa es la diferencia política o ideológica; otra muy distinta es cruzar la línea y poner en riesgo vidas humanas”.

En ese contexto, responsabilizó directamente a las autoridades actuales. “Responsabilizo directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula de Libre por cualquier atentado, persecución o riesgo que pueda sufrir mi familia o yo”, declaró.

Finalmente, el expresidente afirmó que la historia juzgará a quienes, según él, utilizan el poder del Estado para perseguir y sembrar división. “Mi único deseo es estar con mi familia, recuperar el tiempo perdido y sanar”, expresó, y concluyó manifestando su anhelo de “paz, unidad y prosperidad para mi país, para que Honduras crezca, se fortalezca y avance”.