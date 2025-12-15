Partido Liberal y Nacional acuerdan integrar el escrutinio especial para acelerar proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras

El dirigente Arístides Mejía explicó que ambas fuerzas políticas, que en conjunto concentran más del 80% de los votos válidos, coinciden en la necesidad de que el proceso electoral culmine lo más pronto posible, permitiendo que se declare legalmente a un ganador y que quien no resulte electo reconozca el triunfo.

Representantes del Partido Liberal y Nacional sostuvieron una reunión de diálogo con el objetivo de destrabar el proceso electoral y acelerar la declaratoria oficial de resultados, asegurando legitimidad al próximo gobierno y certeza al pueblo hondureño.

Mejía reconoció que el proceso se ha visto afectado por problemas en la transmisión de resultados y la interrupción de datos, situación que ha generado retrasos, pero aseguró que existe voluntad política para resolver los obstáculos dentro del marco de la ley.

Asimismo, señaló que los partidos buscan respaldar al Consejo Nacional Electoral (CNE), como la única institución facultada para emitir la declaratoria, y en particular a las consejeras que, según dijo, han sido objeto de persecución y hostigamiento en los últimos días.

“Queremos ser totalmente transparentes. Estas no son reuniones para ocultar nada, sino encuentros necesarios para impulsar el proceso democrático y respetar el veredicto que ya dieron las urnas el 30 de noviembre”, afirmó Mejía.

Por su parte, la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó que su partido acudió a la invitación con el objetivo de dar certeza y certidumbre a la población, reiterando que la voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada.

Indicó que uno de los principales acuerdos es el respeto irrestricto a la Constitución y a la Ley Electoral, dejando claro que no se actuará fuera del marco legal vigente durante la etapa postelectoral.

María Antonieta Mejía también expresó respaldo total y unánime a las consejeras del CNE, Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, solidarizándose con ellas ante los ataques y amenazas que han denunciado recientemente.

En relación con el escrutinio especial, aseguró que su partido respetará la institucionalidad del CNE y participará en el recuento conforme a lo que establece la ley, incluyendo la revisión de actas y maletas electorales que sean sometidas a este proceso.

La dirigente política señaló que restan 15 días del calendario electoral para emitir la declaratoria oficial, por lo que reiteró que ni su partido ni el Partido Liberal serán un obstáculo para que se cumpla el plazo legal.

Finalmente, ambas partes coincidieron en que esta reunión marca el reinicio del diálogo político, comprometiéndose a elevar los acuerdos alcanzados a los candidatos presidenciales y a los órganos superiores de cada partido, con el fin de tomar decisiones definitivas que permitan cerrar el proceso electoral de manera democrática y transparente.