Beatriz Valle exige al CNE fijar plazos para escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.
La diputada Beatriz Valle respondió a las declaraciones de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, exhortando al órgano electoral a ejercer su autoridad y establecer plazos claros para el inicio del escrutinio especial.
A través de su cuenta de X, Valle hizo un llamado directo a la presidencia del CNE para que no se deje presionar por los partidos políticos, subrayando que el ente electoral es la autoridad competente para conducir el proceso y garantizar certidumbre a la población.
"Señora presidenta: Pongan ustedes el plazo. Denle paz a este pueblo sufrido. Ustedes son la autoridad competente, no se dejen mangonear por los partidos. Vamos al recuento televisado en vivo y el partido que no quiera ser parte, quedará en evidencia", escribió Valle.
Las declaraciones de Beatriz Valle surgen en medio del estancamiento del escrutinio especial, luego de que el CNE señalara que la falta de integración de las Juntas Especiales —responsabilidad de los partidos— ha impedido avanzar con el proceso, poniendo en riesgo los plazos legales para la declaratoria oficial de resultados.