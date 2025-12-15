Beatriz Valle exige al CNE fijar plazos para escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada Beatriz Valle respondió a las declaraciones de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, exhortando al órgano electoral a ejercer su autoridad y establecer plazos claros para el inicio del escrutinio especial.

A través de su cuenta de X, Valle hizo un llamado directo a la presidencia del CNE para que no se deje presionar por los partidos políticos, subrayando que el ente electoral es la autoridad competente para conducir el proceso y garantizar certidumbre a la población.