Ana Paola Hall responsabiliza a partidos políticos por retraso en escrutinio especial

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reiteró este lunes que el órgano electoral se encuentra plenamente preparado para iniciar el escrutinio especial, que estaba programado para comenzar desde el domingo 14 de diciembre.
A través de sus redes sociales, Hall informó que ya se giró comunicación formal a los partidos políticos, recordándoles que el retraso en el inicio del escrutinio especial no es atribuible al CNE, sino a que los miembros de las Juntas Especiales, propuestos por las propias fuerzas políticas, no se han integrado para cumplir con el proceso.
Según explicó la funcionaria, se solicitó a los partidos que instruyan a sus representantes acreditados para que cumplan con la ley y se presenten a conformar las Juntas Especiales encargadas del escrutinio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial que permita avanzar.
“El tiempo avanza y la declaratoria tiene un plazo legal que debe cumplirse”, advirtió Hall, al tiempo que hizo un llamado respetuoso, pero urgente a los partidos políticos para que indiquen a partir de qué fecha sus miembros se integrarán a las Juntas Especiales.
La presidenta del CNE enfatizó que el órgano electoral ya está listo para cumplir con su responsabilidad, subrayando que la falta de integración de las Juntas Especiales pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la declaratoria oficial de resultados.
Disturbios
Este lunes, militantes del Partido Libre salieron a las calles, quemando neumáticos y lanzando piedras, en protesta contra el proceso electoral, tras el llamado a movilización que hizo el sábado su coordinador general, Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
En ese sentido, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, alertó además sobre una supuesta "alianza" entre Libre y el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que busca "desconocer los resultados" que, según él, otorgan la victoria al aspirante Nasry 'Tito' Asfura.
Asfura encabeza el conteo con el 40,54 %, seguido de Nasralla, con el 39,19 %, con un margen de diferencia de 43,184 votos, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer puesto, con el 19,29 % de las papeletas, según el 99,80 % de las actas escrutadas de los resultados preliminares oficiales.
Zambrano instó a la ciudadanía a respaldar a las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, para que el conteo "se reanude y se declare a un ganador" de los comicios para que "prevalezca la democracia sobre el caos del socialismo del siglo XXI y sus nuevos socios".
Destacó que las Fuerzas Armadas tienen "la responsabilidad" de asegurar el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones y garantizar que "el familión" (grupo político vinculado al expresidente Zelaya) "entregue el poder el 27 de enero y tome posesión el nuevo presidente electo por la mayoría de los hondureños".
El escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado, aún no ha comenzado debido a obstáculos administrativos, retrasos en la acreditación de los representantes de los partidos y a que la empresa encargada del soporte tecnológico solicitó repetir el triple sellado del software, pese a que dicho procedimiento ya se había realizado el viernes.
El CNE dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de los comicios para oficializar los resultados finales de unas elecciones en las que los hondureños eligieron al sucesor de la presidenta Castro, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano.