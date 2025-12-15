Ana Paola Hall responsabiliza a partidos políticos por retraso en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reiteró este lunes que el órgano electoral se encuentra plenamente preparado para iniciar el escrutinio especial, que estaba programado para comenzar desde el domingo 14 de diciembre. A través de sus redes sociales, Hall informó que ya se giró comunicación formal a los partidos políticos, recordándoles que el retraso en el inicio del escrutinio especial no es atribuible al CNE, sino a que los miembros de las Juntas Especiales, propuestos por las propias fuerzas políticas, no se han integrado para cumplir con el proceso.

Según explicó la funcionaria, se solicitó a los partidos que instruyan a sus representantes acreditados para que cumplan con la ley y se presenten a conformar las Juntas Especiales encargadas del escrutinio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial que permita avanzar. “El tiempo avanza y la declaratoria tiene un plazo legal que debe cumplirse”, advirtió Hall, al tiempo que hizo un llamado respetuoso, pero urgente a los partidos políticos para que indiquen a partir de qué fecha sus miembros se integrarán a las Juntas Especiales. La presidenta del CNE enfatizó que el órgano electoral ya está listo para cumplir con su responsabilidad, subrayando que la falta de integración de las Juntas Especiales pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la declaratoria oficial de resultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tal como informé esta mañana, se ha girado comunicación a los Partidos Políticos, reiterando que el CNE está listo para iniciar los escrutinios especiales desde el domingo 14 de diciembre. Y que si a la fecha no han podido iniciarse, es porque los miembros de Juntas Especiales a... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 15, 2025

Disturbios