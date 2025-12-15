OEA advierte retrasos en conteo de votos en Honduras, pero respalda validez de resultados

Tegucigalpa, Honduras

El informe fue expuesto por el jefe de la misión, el ex canciller de Paraguay Eladio Loizaga, quien encabezó el equipo internacional que dio seguimiento completo al proceso electoral hondureño, desde la etapa preelectoral hasta el período postelectoral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas este lunes al presentar ante el Consejo Permanente de ese organismo un informe crítico sobre las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre, así como sobre los comicios complementarios realizados el 7 de diciembre en San Antonio de Flores.

Loizaga dvirtió sobre importantes atrasos en el procesamiento de los resultados de las elecciones generales en Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre, sin embargo, aseguró que no existen indicios que pongan en duda la validez de los comicios.

El excanciller paraguayo enfatizó que, pese a los retrasos, las actas físicas siguen siendo el núcleo del sistema electoral y garantizan la confiabilidad de los resultados.

La MOE/OEA destacó que desplegó 101 observadores de 19 nacionalidades, quienes supervisaron 780 juntas receptoras de votos y 325 centros de votación en los 18 departamentos del país, dando seguimiento integral desde la etapa preelectoral hasta el proceso postelectoral.

Aunque la jornada electoral se desarrolló con normalidad y con alta participación ciudadana, el informe señaló conflictos internos dentro de las autoridades electorales, demoras en decisiones clave y deficiencias técnicas en la transmisión de resultados.

Loizaga subrayó que estas dificultades técnicas y administrativas no comprometen la validez de la elección, y reiteró que las actas físicas constituyen la evidencia central para garantizar la transparencia del proceso.

La misión expresó preocupación por la difusión de rumores de fraude que han circulado tras las elecciones, afirmando que estas narrativas han afectado la confianza de la ciudadanía y la institucionalidad democrática del país.

Asimismo, la OEA hizo un llamado urgente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para agilizar el escrutinio especial y tomar decisiones expeditas que permitan publicar los resultados oficiales en el menor tiempo posible. “La población necesita certeza; la demora actual no es justificable”, dijo Loizaga.

El informe también resaltó la importancia de respetar la legislación hondureña, que establece claramente los mecanismos de impugnación y atribuye a las autoridades electorales la única competencia para declarar oficialmente los resultados.

La misión reconoció el espíritu cívico del pueblo hondureño y reiteró su compromiso de acompañar al país en el fortalecimiento del sistema electoral, con miras a procesos futuros más eficientes y confiables.

Finalmente, se anunció que Loizaga y el Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, regresarán a Honduras esta semana para dar seguimiento a los hallazgos del informe.