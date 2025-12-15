Partido Liberal otorga voto de confianza a Nasralla y refuerza unidad interna

Tegucigalpa, Honduras

Entre los acuerdos destacados, el CCEPLH otorgó un voto de confianza al candidato presidencial, Salvador Nasralla , reconociéndolo como la persona que, según la voluntad del pueblo expresada en las urnas, debe asumir la gobernanza de la República de Honduras.

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) informó este lunes sobre las decisiones adoptadas tras la celebración de una sesión formal, reafirmando su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la unidad del liberalismo.

El órgano partidario también reafirmó la unidad interna del Partido Liberal, promoviendo el respeto mutuo entre todos los miembros y ampliando la noción de cohesión como un principio incluyente, participativo y solidario que fortalezca la institucionalidad del partido.

Asimismo, se anunciaron comisiones de trabajo y diálogo, con el objetivo de sostener pláticas constructivas que permitan alcanzar consensos amplios en beneficio del fortalecimiento institucional y la defensa del voto presidencial y de otros cargos electivos.

El Consejo Central Ejecutivo estableció que toda comunicación oficial dirigida a la militancia liberal deberá realizarse exclusivamente a través de la Secretaría de Comunicaciones del partido, garantizando un mensaje institucional, ordenado y veraz.

Además, se declaró sesión permanente del CCEPLH, con el fin de dar seguimiento oportuno a los temas de interés partidario y atender las decisiones que demande la coyuntura política nacional.