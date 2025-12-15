Ana Paola Hall llama a la comunidad internacional a documentar “atentado a la democracia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió este lunes que continúan registrándose acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales, hechos que calificó como constitutivos de delito. “Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales”, señaló Hall en un pronunciamiento público, al referirse a la situación que se vive en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Ante estos hechos, la titular del CNE informó que se han adoptado medidas inmediatas para garantizar la seguridad del proceso electoral y del personal de la institución. Entre las acciones, detalló que se solicitó apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para resguardar al personal del CNE, el material electoral y las instalaciones donde se encuentran las actas. “Se ha solicitado apoyo para que se resguarde la seguridad del personal del CNE en Infop, el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones”, indicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, Hall informó que se instruyó remitir una comunicación oficial a los partidos políticos, en su condición de responsables de acreditar a los miembros de las Juntas Especiales encargadas del escrutinio especial, conforme a la Ley Electoral.

“En la misma se les informa la imposibilidad de iniciar los escrutinios especiales y se les solicita que tomen las medidas necesarias para que las personas que han enviado a cumplir una función legal no continúen acciones reñidas con la ley al impedir el proceso electoral”, explicó. La presidenta del CNE también hizo un llamado al Colegio de Abogados de Honduras para que brinde apoyo institucional mediante el desplazamiento de notarios que documenten lo ocurrido en Infop. “Hago un llamado al Colegio de Abogados de Honduras para que nos presten apoyo, desplazando notarios que levanten acta de todo lo que está sucediendo en Infop, a efecto de documentar posteriores acciones legales”, manifestó.

De igual forma, solicitó a la comunidad internacional y a los observadores electorales que documenten lo que calificó como un atentado contra la democracia hondureña. “Hago un llamado a la comunidad internacional y a los observadores a documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando”, expresó, advirtiendo que estas acciones podrían derivar en “situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir”. Hall alertó sobre el riesgo que enfrenta el proceso electoral. “Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía”, señaló. La funcionaria reafirmó su compromiso con la legalidad y la continuidad del proceso electoral hasta la declaratoria oficial de resultados. “Seguimos de pie, con la fuerza y convicción que solamente se tiene cuando se está convencido de que se actúa de acuerdo con la Constitución y la Ley. El proceso electoral debe continuar hasta llegar a la declaratoria y así será”, concluyó, añadiendo: “A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente”.

