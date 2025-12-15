  1. Inicio
Así estará el clima en las próximas horas en San Pedro Sula

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para seis departamentos del país.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:26 -
  • Ana Reyes Mendoza
Las lluvias persistirán al menos durante las próximas 24 horas en la zona norte del país.

 Foto: La Prensa.
San Pedro Sula, Honduras.

Las lluvias persistirán al menos durante las próximas 24 horas en la zona norte de Honduras, generando preocupación entre los pobladores debido a inundaciones registradas en sectores vulnerables de San Pedro Sula.

Las precipitaciones ya han provocado anegamientos en partes bajas de la ciudad industrial, afectando viviendas en zonas de Chamelecón y Rivera Hernández.

Ante este panorama, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para seis departamentos del país.

Los departamentos bajo alerta son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, producto del ingreso de una masa de aire frío.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío ingresó durante la madrugada del lunes 15, provocando vientos frescos del norte y noreste, incremento de la nubosidad y un descenso en la temperatura. Estas condiciones favorecerán lluvias intermitentes en gran parte del norte del país.

Copeco exhortó a la población a tomar medidas de prevención, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, ya que las lluvias continuarán al menos durante un día más.

En San Pedro Sula, las precipitaciones comenzaron la tarde del domingo y han dejado daños considerables. En la colonia 6 de Mayo y en Llanos de Sula 1, sector Rivera Hernández, se reportan entre 20 y 25 viviendas inundadas.

“Tenemos varias viviendas inundadas en la colonia 6 de Mayo, este problema ocurre siempre que hay lluvias por largas horas; necesitamos apoyo para solucionar esta situación que nos afecta todos los años”, expresó Jorge Montoya, uno de los vecinos afectados.

Asimismo, en la carretera CA-4, específicamente en el sector La Lempira, se registraron derrumbes que provocaron fuerte congestionamiento vehicular, complicando la movilidad en la zona.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

