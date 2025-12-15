Alerta verde en varios departamentos de Honduras por ingreso de masa de aire frío

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta verde para seis departamentos de Honduras debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío.

La medida fue anunciada por Copeco y busca prevenir riesgos ante las condiciones climáticas adversas que afectarán distintas regiones del territorio nacional.

Los departamentos bajo alerta son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

Según el ente estatal, este nivel de alertamiento tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de las 7:00 de la noche de ayer domingo 14 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío ingresó durante la madrugada de este lunes 15, generando vientos frescos del norte y noreste, aumento de nubosidad y un descenso en la temperatura ambiente. Estas condiciones favorecerán lluvias intermitentes en gran parte del norte del país.