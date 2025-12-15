Alerta verde en varios departamentos de Honduras por ingreso de masa de aire frío

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta verde para seis departamentos de Honduras debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío.
La medida fue anunciada por Copeco y busca prevenir riesgos ante las condiciones climáticas adversas que afectarán distintas regiones del territorio nacional.
Los departamentos bajo alerta son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.
Según el ente estatal, este nivel de alertamiento tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de las 7:00 de la noche de ayer domingo 14 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío ingresó durante la madrugada de este lunes 15, generando vientos frescos del norte y noreste, aumento de nubosidad y un descenso en la temperatura ambiente. Estas condiciones favorecerán lluvias intermitentes en gran parte del norte del país.
Las autoridades advirtieron que los acumulados de lluvia podrían superar entre 60 y 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte, y alcanzar hasta 100 o 120 milímetros en zonas montañosas de la región, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y saturación de suelos.
En el resto del territorio nacional, especialmente en el oriente, centro y occidente, se esperan precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde y la noche, mientras que en las planicies del sur se pronostican rachas de viento de hasta 30 o 50 kilómetros por hora.
Copeco exhortó a la población hondureña a mantenerse informada y atender las recomendaciones de los entes de protección civil.