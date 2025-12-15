Zambrano acusa a liberales y a Libre de boicotear el escrutinio especial del CNE: “Es una pena y una vergüenza”

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó este lunes a representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación de negarse a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, pese a estar debidamente acreditados para esa función.
En un mensaje difundido en la red social X, Zambrano también expuso que están “dejando clara una alianza malvada para ejecutar un golpe electoral y desconocer la voluntad del pueblo manifestada el 30 de noviembre; queda al descubierto un acuerdo de boicotear la labor del CNE”.
El legislador sostuvo que el supuesto boicot busca impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el proceso y emita resultados definitivos al 100 % del nivel presidencial.
Además, afirmó que los partidos involucrados intentan deslegitimar el proceso electoral y empañar lo que calificó como un triunfo “legítimo y limpio”, en referencia al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien considera como el presidente electo por la mayoría de los hondureños.
Las declaraciones de Zambrano se producen en medio de una creciente tensión postelectoral, marcada por retrasos en el escrutinio especial de actas con inconsistencias, denuncias cruzadas entre consejeros del CNE y llamados a movilizaciones por parte del oficialismo.
Con el proceso aún inconcluso y sin que ningún candidato haya reconocido su derrota, el escenario político hondureño continúa dominado por la incertidumbre y la confrontación entre las principales fuerzas políticas.
Conteo de votos
En medio de ese retraso del escrutinio especial de las actas con inconsistencia, ayer domingo volvió a reanudarse el conteo regular de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, después de estar paralizado al menos cinco días.
El escrutinio especial, que revisa las actas con inconsistencias, se realiza de forma separada del conteo de votos que alimenta los resultados preliminares de las elecciones hondureñas.
Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, bajo el apoyo de Donald Trump, se mantiene al frente con 1.305.033 votos (40,54 %) con un ajustado margen respecto a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas contabilizadas hasta ahora en el sitio oficial del ente electoral.