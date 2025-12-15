Zambrano acusa a liberales y a Libre de boicotear el escrutinio especial del CNE: “Es una pena y una vergüenza”

Tegucigalpa

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó este lunes a representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación de negarse a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, pese a estar debidamente acreditados para esa función.

En un mensaje difundido en la red social X, Zambrano también expuso que están “dejando clara una alianza malvada para ejecutar un golpe electoral y desconocer la voluntad del pueblo manifestada el 30 de noviembre; queda al descubierto un acuerdo de boicotear la labor del CNE”.

El legislador sostuvo que el supuesto boicot busca impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el proceso y emita resultados definitivos al 100 % del nivel presidencial.

Además, afirmó que los partidos involucrados intentan deslegitimar el proceso electoral y empañar lo que calificó como un triunfo “legítimo y limpio”, en referencia al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien considera como el presidente electo por la mayoría de los hondureños.

Las declaraciones de Zambrano se producen en medio de una creciente tensión postelectoral, marcada por retrasos en el escrutinio especial de actas con inconsistencias, denuncias cruzadas entre consejeros del CNE y llamados a movilizaciones por parte del oficialismo.

Con el proceso aún inconcluso y sin que ningún candidato haya reconocido su derrota, el escenario político hondureño continúa dominado por la incertidumbre y la confrontación entre las principales fuerzas políticas.