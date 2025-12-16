Tomás Zambrano le responde a Xiomara Castro: “Deje de inventar y mentir”

Tegucigalpa

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional (PN), se pronunció este martes con un mensaje dirigido a la presidenta Xiomara Castro, en el que rechazó las denuncias de amenazas al orden constitucional y acusó al partido de gobierno de intentar mantenerse en el poder.

Cabe agregar que durante la madrugada de este martes, la presidenta Xiomara Castro aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández planea su regreso a Honduras y que se está gestando “un golpe” contra su gobierno.

“Presidenta, con todo el respeto del mundo, deje de inventar y mentir, señora”, expresó Zambrano en su publicación, en la que aseguró que el oficialismo ya fue derrotado en las urnas. “Ustedes ya perdieron catastróficamente y humillantemente en las urnas, el pueblo habló y dijo #FueraElFamilion”, añadió.

En el mismo mensaje, el político señaló que “lo que busca Mel Zelaya y Libre es un autogolpe para quedarse a la fuerza en el poder y convertirse en una dictadura de izquierda al estilo Venezuela”, por lo que afirmó que se debe alertar a la comunidad internacional y a los observadores internacionales sobre lo que calificó como una amenaza a la voluntad popular.

Zambrano sostuvo que “en Honduras los socialistas han puesto en marcha un ‘AUTO GOLPE’ irrespetando al pueblo y violentando la voluntad expresada el 30 de noviembre” y llamó a las Fuerzas Armadas a actuar conforme a la Constitución. “Se le hace un llamado histórico a las @FFAAHN cuidar de su mandato constitucional y que se garantice que estos que gobiernan entreguen el poder el 27 de enero”, señaló.