Este jueves, Castro realizará el traspaso de mando a las Fuerzas Armadas, según Mel Zelaya

Tegucigalpa

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, afirmó que la presidenta Xiomara Castro ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante informes de inteligencia que advierten sobre amenazas reales de un posible golpe de Estado orientado a desestabilizar el orden constitucional del país.

Mediante la red social X, Zelaya expuso que este jueves 18 de diciembre la mandataria realizará de manera pacífica el traspaso de mando al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un acto que calificó como institucional y orientado a reafirmar la conducción civil, democrática y constitucional del poder.

El exmandatario sostuvo que dicha acción busca desmontar maniobras golpistas que, a su juicio, apuestan por el caos y la ruptura institucional.

Asimismo, destacó que Castro ha reiterado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y ha exigido que sectores políticos y poderes fácticos no interfieran ni saboteen el mandato constitucional, el cual concluye el 27 de enero de 2026.

Zelaya aseguró que las movilizaciones de respaldo a la presidenta serán pacíficas y enfatizó un rechazo categórico tanto a un eventual golpe de Estado como a un golpe electoral.