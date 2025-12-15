Colectivos de Libre provocan disturbios en las afueras del Infop

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de colectivos del Partido Libre protagonizó disturbios este lunes en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de Tegucigalpa, donde se encuentra instalado el Consejo Nacional Electoral (CNE), generando tensión en la zona.

Los manifestantes, que llegaron en horas de la noche, quemaron llantas y lanzaron consignas en contra del CNE y del Partido Nacional, mientras exigían, según sus voceros, transparencia en los procesos electorales. Las protestas provocaron cierre parcial de calles y complicaciones en el tránsito en los alrededores del Infop.