The Best FIFA 2025: Horario, dónde verlo y nominados

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocen este martes 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Doha (Qatar).

Minuto a minuto del premio The Best

ATENCIÓN: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) superó al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por su labor durante la temporada pasada en el PSG, con el que ganó la Champions League.

La inglesa Hannah Hampton (Chelsea) ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA.

El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.

La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres ante el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, ha sido galardonada con el premio Marta de los The Best de la FIFA. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Según FIFA, se han registrado más de 16 millones de votos por parte de los aficionados, que ha colaborado en la elección a los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA. Asimismo, los diferentes ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

La celebración de la gala será en la víspera del partido de la Copa Intercontinental que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali.

Buenos días. Bienvenidos al minuto a minuto del premio The Best que entrega la FIFA.

La cena reunirá a unos 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol.

