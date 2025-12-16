  1. Inicio
Guerra entre Barcelona y Real Madrid: Laporta no perdona a Florentino Pérez

El presidente del FC Barcelona respondió y sentenció al máximo dirigente de Real Madrid con unas polémicas declaraciones.

Barcelona, España

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha calificado de "desproporcionadas" las declaraciones de su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira, por lo que considera que en la entidad blanca ya no sufren "de barcelonitis, sino de barcelonitis aguda" y que es algo que "lo tienen instalado en el corazón del madridismo".

Así lo ha asegurado Laporta, en las horas previas al enfrentamiento de Copa del Rey de su equipo ante el Guadalajara. "A nosotros nos va bien, porque están más preocupados por nosotros que de lo que se tienen que preocupar", ha dicho el presidente del Barça.

Liga española responde y ataca a Florentino Pérez

El dirigente azulgrana también asegura que desde Madrid "siguen estirando el tema Negreira para justificar algo que no les está saliendo bien".

Todo ello no es casual para Laporta quien considera que las declaraciones de Florentino Pérez tienen que ver con el hecho del nuevo alineamiento del Barcelona con la UEFA y apartándose de la Superliga que lidera el Real Madrid.

"Si se ha cambiado el discurso será porque el año pasado había coincidencia en ciertos proyectos y ahora a la vista de que no han fructificado, no han llegado y tenemos un acuerdo con UEFA porque lo que buscamos es la paz en el fútbol y otros parece que no", ha explicado.

En cuanto al partido en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Laporta ha comentado que el Barça ha viajado a defender el título frente a un rival como el Guadalajara, de Primera RFEF, que respetan "muchísmo".

"Toda la ciudad está volcada con su equipo y sabemos que estos partidos son muy difíciles porque se juega a un partido fuera y están extra motivados", ha dicho.

Premios The Best FIFA: Dembélé lo gana y derrota a Lamine Yamal

