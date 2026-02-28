Irán responde: lanza misiles contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

Teherán/Jerusalén

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, indicó en un comunicado. Poco antes, Teherán anunció preparativos para “vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista”. Algunos de estos misiles han sido enviados contra bases estadounidenses en Baréin y Catar, según han reportado medios locales.

Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos. “Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza”, indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Caos en Teherán