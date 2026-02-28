Irán responde: lanza misiles contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel.
“En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, indicó en un comunicado.
Poco antes, Teherán anunció preparativos para “vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista”.
Algunos de estos misiles han sido enviados contra bases estadounidenses en Baréin y Catar, según han reportado medios locales.
Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos.
“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza”, indicó el Ejército israelí en un comunicado.
Caos en Teherán
Poco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.
En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.
Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes, hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.
Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que habían abierto apenas dos horas antes.
Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).
También han reportado que los dirigentes del país “se encuentran bien”. EFE