Liga española responde y ataca a Florentino Pérez

Madrid, España.

"Hablar de 'pasividad' en este contexto no sólo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", respondió Tebas en su perfil de la red social 'X'.

Javier Teba s, presidente de LaLiga, respondió a Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, en relación al 'caso Negreira', quien acusó este lunes a la Liga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) de "pasividad" en el proceso, y dijo que LaLiga "respeta los procesos, actúa y no construye relatos".

En un extenso mensaje, el presidente de LaLiga replicó directamente a un corte de vídeo del discurso navideño formulado este lunes por el presidente del Real Madrid y defendió que el procedimiento legal en el que participó la semana pasada Joan Laporta, mandatario del Barcelona, por su vinculación con los pagos en su anterior etapa al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, fue "claro y rotundo".

"Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: el fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía), y, finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse. ¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces", contestó Tebas.

Pérez reflejó en su discurso que la "mayor preocupación" del Real Madrid es la "situación arbitral", la cual calificó de "gravísima" por el 'caso Negreira', por lo que pidió "justicia" y tachó de "incomprensible" el comportamiento de las instituciones durante el proceso judicial: "¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad".

Por ello, Tebas ha querido recordar cómo sucedió el último juicio relacionado con el caso el pasado 12 de diciembre, en el cual, Laporta compareció como testigo en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, junto a los extécnicos azulgrana Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez.

El presidente del Barcelona compareció durante cerca de una hora ante la jueza de Barcelona que investiga los pagos de 7,3 millones de euros que el Barça hizo entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del CTA y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

"Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas y el abogado de Estrada dos, antes de la formulada por el abogado de LaLiga. Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde", apostilló.

Laporta alegó que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y aseguró que "en absoluto" los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un "ejemplo en el mundo".