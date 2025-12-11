Oficial: Rechazó jugar en París Saint Germain por el FC Barcelona

Barcelona, España.

Uno de los futbolistas que se ha convertido importante en cada juego del FC Barcelona para Hansi Flick tomó la decisión de rechazar una tentadora oferta del poderoso París Saint Germain de Francia. Eric García, quien se desempeña como central, lateral y centrocampista, ha renovado su contrato con el FC Barcelona por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031.

El polifuncional futbolista tenía diferentes ofertas para abandonar el club azulgrana, una de ellas procedente del PSG entrenado por Luis Enrique, pero ha decidido aceptar la renovación. Eric aseguró que convertirse en un futuro en el capitán del Barcelona, con el que este jueves ha renovado hasta 2031, "no es un objetivo ni algo que puedas escoger", pero que desempeñar ese papel a él le sale "de forma natural" desde que entró en La Masía. "Siempre he sido capitán en las categorías inferiores del Barça. Me gusta ayudar al compañero, tanto dentro como fuera del campo. Tengo ese carácter en el campo que me ayuda a ello, y los entrenadores siempre han contado conmigo en ese aspecto", explicó a los medios de comunicación tras firmar su nuevo contrato. Eric García afirmó que su sueño siempre fue "jugar en el Barça y ganar muchos títulos", incluso cuando tuvo que marcharse una temporada cedido al Girona: "El paso de irme allí fue muy importante para jugar muchos minutos y volver a coger este nivel, y quiero agradecer a Míchel la confianza que tuvo en mí".

Esta campaña, García está siendo el jugador más utilizado por Flick, que recurre a él para cubrir la posición de central, lateral derecho o mediocentro. "Yo siempre he sido central. De lateral, también me siento cómodo, y de '6' poco a poco me voy adaptando. Al final, tenemos un equipo de mucha calidad, hay gente muy buena, y yo intento sumar todo lo que puedo", comentó al respecto.

