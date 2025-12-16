Edrick Menjívar pide cambiar formato y revela lo que habló con Pedro Troglio

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia y Fútbol Club Motagua protagonizarán este miércoles 17 de diciembre un clásico de alto voltaje en decisiva jornada de la triangular del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional. Los albos suman tres puntos en el grupo de la muerte, misma cantidad que tiene la máquina, mientras que los azules están con cero unidades y han quedado al borde de la eliminación. Para el clásico del fútbol hondureño entre merengues y motagüense, el Olimpia de conseguir la victoria estará dejando eliminado y dejando sin final a su eterno rival, además de acariciar prácticamente el hecho de ser finalista.

Este martes en horas de la mañana, el campamento del León abrió sus puertas antes los medios de comunicación y uno de los que atendió a la prensa fue el capitán y líderes de la institución, el portero Edrick Menjívar.



Conferencia de prensa de Menjívar

Expectativa para el clásico ante Motagua, de ganar dan un golpe de autoridad en el grupo. Sabíamos que las triangulares serían difíciles, Real España vino y sacó un resultado importante, somos conscientes que si ganamos este miércoles y luego el sábado tenemos las posibilidades de ya estar en la final, son finales para nosotros y los visualizamos de esta manera. El formato de la triangular con cosas extrañas como el punto invisible, el Olancho FC amenaza con retirarse, poca gente en los estadios. ¿Cuáles considera que han sido las causas? Lo dije desde que comenzó el torneo lo del tema del formato y tampoco es una excusa porque todos aceptamos jugar, no era un formato válido para este torneo tomando en cuenta lo que se venía, tanto el tema de la Selección, elecciones, no era el momento para aprobarlo. Pienso que es más un gasto para los equipos que un beneficio, hay poca gente en los estadios, a los clubes les toca viajar dos veces. El presidente de Potros dijo en las entrevistas que se iba a retirar, no sé que le habrá orillado a tomar esa decisión y no sabemos si lo mantendrá, ya es una decisión de él y nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Si toma la decisión de no seguir que nos mande a Alex López por lo menos, que se venga el gordo para acá ( risas).

Si ustedes ganan mañana eliminan al Motagua y si lo hacen el sábado dejan fuera al Real España. Además, tu respuesta a Pedro Troglio tras pedir que no te retires de la Selección Nacional de Honduras Es rarísimo porque al final las últimas dos jornadas podrían no servir de nada y no puede ser, es un poco raro tomando en cuenta las fechas que se vienen por la época del año, hay que replantearlo y pensar bien las cosas como el tema del formato. Es una liga de 11 equipos donde no pueden clasificar seis pienso yo, estaré equivocado o no, es mi punto de vista, hay que ser un poco competitivo. Por ejemplo el sexto no se exige en todo el torneo, esas son cosas que se tendrían que tomar en cuenta. Todos sabemos como es Pedro Troglio, hablamos seguido y me llamó, medio me puteó y todo eso, quedó en volverme a llamar porque cuando lo hizo todos estábamos calientes debido a que estaba recién la herida. Le agradecemos al profe por ese cariño que nos tiene. ¿Te has replanteado la renuncia de la H y volver?,¿Crees que no escuchan a los protagonistas con el tema del formato ? Sigo con mi decisión, no me la he replanteado y la herida sigue abierta, me lo llevaré a la tumba. El otro día analizamos cuando jugamos ante Real España la poca gente que había en el estadio, ya no hay semifinales, pongo el caso de ellos y le toca viajar dos veces a Tegucigalpa, con la taquilla que hicieron ante nosotros no creo que le ajuste para estar viajando, es más un gasto que otra cosa, pero ya está y se tendrá que replantar la cosa para lo que se viene.