JOH: "Se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia"

Asimismo, el exgobernante reiteró que no tiene planes de regresar al país en el corto plazo. “No tengo intención de regresar a Honduras en este momento, precisamente porque este gobierno ha demostrado que no respeta garantías ni derechos”, afirmó, argumentando que su seguridad y la de su familia estarían en riesgo “ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra”.