Salvador Nasralla viaja a Washington y se reúne con la congresista María Elvira Salazar

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, viajó ayer 17 de septiembre a Estados Unidos para reunirse con destacados congresistas demócratas y republicanos.
Nasralla aseguró que los encuentros tuvieron como objetivo buscar beneficios para los hondureños. En la agenda se abordaron temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros asuntos de interés.
Hoy viaje a Washington D.C. para sostener reuniones de trabajo en el Capitolio con congresistas Demócratas y Republicanos.— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 17, 2025
Dialogamos sobre temas clave como el TPS para los hondureños en EE.UU. y el apoyo a la democracia en las elecciones del 30 de noviembre.
Agradezco a los... pic.twitter.com/IHxwvbaAtj
“Dialogamos sobre temas clave como el TPS para los hondureños en Estados Unidos y el apoyo a la democracia en las elecciones del 30 de noviembre”, expresó Nasralla en su cuenta de X.
Asimismo, detalló que sostuvo reuniones de trabajo "secretas" en el Capitolio con congresistas demócratas y republicanos.
A través de un video en sus redes sociales, Nasralla afirmó que también se reunió con María Elvira Salazar, congresista republicana, quien ha criticado al actual gobierno y defendido los derechos de los hondureños.
“Agradezco a los congresistas María Elvira Salazar, Jonathan Jackson, Salud Carbajal, Lou Correa y al embajador Pablo Zambrano por su tiempo y el cariño que muestran hacia Honduras. Seguimos construyendo puentes para un futuro mejor”, agregó.
Hasta el momento, la congresista republicana no ha publicado nada en sus redes sociales sobre el encuentro que tuvo con el candidato presidencial del Partido Liberal.
Además, Nasralla garantizó que "habrá gente de Estados Unidos que va a colaborar con Honduras con millones de dólares en alimentos para nuestra gente cuando estemos en el gobierno. Mucha gente con buena voluntad que nos quiere ayudar y estoy seguro que eso será posible gracias al voto de ustedes".