Salvador Nasralla viaja a Washington y se reúne con la congresista María Elvira Salazar

Washington, Estados Unidos.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, viajó ayer 17 de septiembre a Estados Unidos para reunirse con destacados congresistas demócratas y republicanos. Nasralla aseguró que los encuentros tuvieron como objetivo buscar beneficios para los hondureños. En la agenda se abordaron temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros asuntos de interés.

Hoy viaje a Washington D.C. para sostener reuniones de trabajo en el Capitolio con congresistas Demócratas y Republicanos.

Dialogamos sobre temas clave como el TPS para los hondureños en EE.UU. y el apoyo a la democracia en las elecciones del 30 de noviembre.



"Dialogamos sobre temas clave como el TPS para los hondureños en Estados Unidos y el apoyo a la democracia en las elecciones del 30 de noviembre", expresó Nasralla en su cuenta de X. Asimismo, detalló que sostuvo reuniones de trabajo "secretas" en el Capitolio con congresistas demócratas y republicanos. A través de un video en sus redes sociales, Nasralla afirmó que también se reunió con María Elvira Salazar, congresista republicana, quien ha criticado al actual gobierno y defendido los derechos de los hondureños.