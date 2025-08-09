Liberales reciben con algarabía a Salvador Nasralla en El Progreso

Simpatizantes liberales recibieron con entusiasmo en horas de la mañana de este sábado a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, como parte de la caravana política que ha venido realizando en diferentes puntos del país.
“Estamos muy contentos de estar aquí; la última oportunidad para salvar a Honduras es el Partido Liberal", manifestó Nasralla a medios de comunicación a su llegada.
Asimismo, con respecto a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), agregó: “Confío plenamente en las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall”.
Hoy en Ocotepeque, junto al alcalde Israel Aguilar, la coordinadora departamental y candidata a diputada Fany Santos, mi esposa @IroshkaElvir , el diputado @JorgeCalix y el candidato Mario Henríquez, reafirmamos nuestro compromiso con el cambio.— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) August 8, 2025
Mi visión es clara: carreteras... pic.twitter.com/H4VTqm2IS2
Salvador Nasralla también estuvo ayer en Ocotepeque, acompañado por Israel Aguilar, alcalde del municipio; Fany Santos, coordinadora departamental y candidata a diputada; su esposa, Iroshka Elvir; el diputado Jorge Cálix, y el candidato Mario Henríquez. Durante ese encuentro, aseguró, reafirmaron su compromiso con el cambio.
“Mi visión es clara: carreteras para que la producción llegue a otros países, viviendas a bajo costo, salud y educación de calidad... y cero corrupción”, afirmó Nasralla en su cuenta de X.
En las elecciones de noviembre próximo los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, veinte miembros del Parlamento Centroamericano -con sus respectivos suplentes- y 298 corporaciones municipales.
Los comicios generales del 30 de noviembre serán los duodécimos desde que el país retornó al orden constitucional.