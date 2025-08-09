  1. Inicio
  2. · Honduras

Liberales reciben con algarabía a Salvador Nasralla en El Progreso

"La última oportunidad para salvar a Honduras es el Partido Liberal", expresó con euforia Nasralla tras llegar a El Progreso.

Liberales reciben con algarabía a Salvador Nasralla en El Progreso

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

 Foto: Salvador Nasralla / X
Yoro, Honduras.

Simpatizantes liberales recibieron con entusiasmo en horas de la mañana de este sábado a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, como parte de la caravana política que ha venido realizando en diferentes puntos del país.

“Estamos muy contentos de estar aquí; la última oportunidad para salvar a Honduras es el Partido Liberal", manifestó Nasralla a medios de comunicación a su llegada.

Nasralla: “Saben que tengo los votos, por eso quieren sabotear todo”

Asimismo, con respecto a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), agregó: “Confío plenamente en las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall”.

Salvador Nasralla también estuvo ayer en Ocotepeque, acompañado por Israel Aguilar, alcalde del municipio; Fany Santos, coordinadora departamental y candidata a diputada; su esposa, Iroshka Elvir; el diputado Jorge Cálix, y el candidato Mario Henríquez. Durante ese encuentro, aseguró, reafirmaron su compromiso con el cambio.

“Mi visión es clara: carreteras para que la producción llegue a otros países, viviendas a bajo costo, salud y educación de calidad... y cero corrupción”, afirmó Nasralla en su cuenta de X.

En las elecciones de noviembre próximo los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, veinte miembros del Parlamento Centroamericano -con sus respectivos suplentes- y 298 corporaciones municipales.

Los comicios generales del 30 de noviembre serán los duodécimos desde que el país retornó al orden constitucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias