Liberales reciben con algarabía a Salvador Nasralla en El Progreso

Yoro, Honduras.

“Estamos muy contentos de estar aquí; la última oportunidad para salvar a Honduras es el Partido Liberal", manifestó Nasralla a medios de comunicación a su llegada.

Simpatizantes liberales recibieron con entusiasmo en horas de la mañana de este sábado a su candidato presidencial, Salvador Nasralla , en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, como parte de la caravana política que ha venido realizando en diferentes puntos del país.

Asimismo, con respecto a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), agregó: “Confío plenamente en las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall”.

Hoy en Ocotepeque, junto al alcalde Israel Aguilar, la coordinadora departamental y candidata a diputada Fany Santos, mi esposa @IroshkaElvir , el diputado @JorgeCalix y el candidato Mario Henríquez, reafirmamos nuestro compromiso con el cambio. Mi visión es clara: carreteras... pic.twitter.com/H4VTqm2IS2

Salvador Nasralla también estuvo ayer en Ocotepeque, acompañado por Israel Aguilar, alcalde del municipio; Fany Santos, coordinadora departamental y candidata a diputada; su esposa, Iroshka Elvir; el diputado Jorge Cálix, y el candidato Mario Henríquez. Durante ese encuentro, aseguró, reafirmaron su compromiso con el cambio.

“Mi visión es clara: carreteras para que la producción llegue a otros países, viviendas a bajo costo, salud y educación de calidad... y cero corrupción”, afirmó Nasralla en su cuenta de X.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En las elecciones de noviembre próximo los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, veinte miembros del Parlamento Centroamericano -con sus respectivos suplentes- y 298 corporaciones municipales.

Los comicios generales del 30 de noviembre serán los duodécimos desde que el país retornó al orden constitucional.