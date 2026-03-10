Por tercera vez suspenden fallo por crimen de Lesbi Márquez

Siguatepeque

Por tercera vez fue pospuesta la fecha para escuchar el fallo condenatorio o absolutorio por el crimen de la maestra Lesbi Gisela Márquez Perdomo, quien fue asesinada el 21 de abril de 2019, después de haber desaparecido.

Los jueces del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque habían programado para el 9 de marzo la lectura del fallo, pero por tercera vez fue pospuesto y citaron a las partes nuevamente para el 17 de marzo.

Se conoció que los fiscales han viajado desde Tegucigalpa hasta Siguatepeque así como los familiares de la víctima que quieren escuchar el fallo por el crimen de la maestra, pero han tenido que regresar a sus lugares de origen en Intibucá, con la zozobra.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida presentó las pruebas en el juicio oral y público en contra del ingeniero Jair Rigoberto Euceda López, quien es considerado el supuesto responsable del crimen.

Durante el debate se presentaron videos, vaciados telefónicos con los que la fiscalía demostró que antes de la muerte de Lesbi Gisela Márquez Perdomo tuvo comunicación con el sospechoso, pues habían tenido una relación amorosa.

Lesbi Gisela, salió de su casa el 17 de marzo de 2019 para dirigirse a un cuarto que alquilaba en Jesús de Otoro, pero no llegó al lugar, pues recibió una llamada a su celular para verse con una persona en el parque y desde ahí no volvieron a saber de ella y no contestaba su teléfono.