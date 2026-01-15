¿Por qué se ordenó repetir el juicio por el crimen de Keyla Martínez?

El anuncio del nuevo juicio por este caso lo hizo el magistrado Walter Sabio, de la Sala de lo Penal de la CSJ en Tegucigalpa. Sabio dijo a los periodistas que por unanimidad, el pleno de la Sala de lo Penal resolvió que el juicio por la muerte violenta de Martínez se debe repetir, debido al hallazgo de inconsistencias en el juicio anterior.