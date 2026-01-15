Capturan a seis supuestos miembros del cartel del Atlántico en SPS

En una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), seis presuntos integrantes de una estructura criminal conocida como el "cartel del Atlántico” fueron capturados en el barrio El Benque, en la capital industrial del país.
La Policía considera la operación como "uno de los golpes más fuertes contra el crimen organizado en lo que va de 2026", al desmantelar una célula señalada de planificar actos violentos en el valle de Sula.
Entre los detenidos figuran hombres de entre 23 y 36 años, identificados con los alias de “Tufo”, “Chino”, “Maitro”, “Colocho”, “Gordo” y “Chaparro”. De acuerdo con las investigaciones, la mayoría desempeñaba funciones como “gatilleros” dentro de la organización, además de participar en la distribución de drogas y el control de puntos de venta.
Las autoridades indicaron que algunos de los capturados cuentan con antecedentes por delitos como porte ilegal de armas, escándalo público, órdenes de captura pendientes e incluso casos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos.
Según la Policía, la estructura criminal se encontraba en San Pedro Sula con la intención de ejecutar un ataque armado de gran magnitud. Además, el cartel del Atlántico es vinculado a hechos violentos ocurridos en Yoro y otros sectores del Valle de Sula, incluyendo masacres.
Durante el operativo se decomisaron fusiles de asalto tipo AR-15, tres pistolas, chalecos antibalas, paquetes de marihuana, teléfonos celulares, vehículos y, de forma alarmante, una barra de explosivo C-4, material de uso militar con alto poder destructivo.
Las autoridades señalaron que el grupo pretendía establecer un centro de acopio de armas y drogas en una zona residencial y comercial de la ciudad, lo que representaba una seria amenaza para la población.
Los seis sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentarán cargos por delitos como tráfico de drogas, tenencia y portación ilegal de armas, asociación para delinquir y posesión de explosivos de uso prohibido.