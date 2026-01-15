Capturan a seis supuestos miembros del cartel del Atlántico en SPS

Entre los detenidos figuran hombres de entre 23 y 36 años, identificados con los alias de “Tufo”, “Chino”, “Maitro”, “Colocho”, “Gordo” y “Chaparro”. De acuerdo con las investigaciones, la mayoría desempeñaba funciones como “gatilleros” dentro de la organización, además de participar en la distribución de drogas y el control de puntos de venta.