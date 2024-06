“Capturan al sospechoso de matar a mi hija tras 5 años y lo dejan libre”

Doña Jesús recuerda que su hija les marcaba inmediatamente después de llegar a su habitación, pero ese día se hizo de noche y ella no estableció ninguna comunicación. Los padres la llamaron varias veces, pero su celular daba tono de apagado.

A las 9:30 am del 22 de abril de 2019, mientras doña Jesús andaba en labores de búsqueda, le dijeron que en Los Chorritos estaba el cuerpo de una mujer.

“Al llegar no me dejaron pasar, pero sentí que era el cuerpo de mi hija, ella estaba tirada a la orilla de la carretera que conduce de Otoro a La Esperanza, me la dejaron tirada cerca de un basurero”, relató doña Jesús sumida en lágrimas y un dolor de la magnitud del día cuando la encontró muerta.