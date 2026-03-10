Madrastra condenada por abusar de hermanitos podría enfrentar 20 años de cárcel

Tegucigalpa, Honduras

Por unanimidad, tres jueces del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula declararon culpable a Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, por tres delitos sexuales cometidos en perjuicio de dos menores de edad, un niño y una niña, hijos de su expareja. La resolución fue emitida tras concluir el juicio oral y público que inició el pasado 2 de marzo, luego de que la imputada permaneciera bajo detención desde mayo de 2025.

El tribunal determinó su responsabilidad penal por los delitos de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas en perjuicio de los dos menores. Durante el proceso judicial, los jueces analizaron una serie de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron establecer la responsabilidad de la acusada sin lugar a dudas. La Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y de la Adolescencia fue la encargada de dirigir la acusación durante el juicio.

Evidencias e investigaciones