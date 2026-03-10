Muere hombre de 62 años tras caer de árbol mientras instalaba red eléctrica en Ojojona

Ojojona, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Andrés Pérez Núñez , originario de la aldea Río Abajo, en Tegucigalpa, quien se encontraba trabajando junto a otros compañeros en el caserío Altos de Cofradía, perteneciente a la aldea El Aguacatal.

Un hombre de 62 años perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir una caída mientras trabajaba en la instalación de una red de electrificación en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán.

De acuerdo con el relato de sus compañeros, el equipo se encontraba instalando postes y cableado del tendido eléctrico cuando Pérez decidió subir a un árbol de pino para cortar algunas ramas que podían interferir con los cables.

Para ello utilizó una escalera y el equipo de seguridad que emplean habitualmente en este tipo de trabajos.

Según indicaron, una vez que terminó de cortar las ramas, el hombre se quitó el cinturón de seguridad y, al intentar descender por la escalera, perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura, golpeándose fuertemente contra el suelo.

Los trabajadores que se encontraban en otros puntos del tendido eléctrico escucharon sus gritos y acudieron de inmediato para auxiliarlo.

Posteriormente lo trasladaron en el vehículo en el que realizaban la jornada con la intención de llevarlo a un centro asistencial cercano.

El grupo llegó al Hospital San Juan María Vianney, pero el centro se encontraba cerrado en ese momento. Una enfermera que se encontraba en las cercanías se acercó para revisar al trabajador; sin embargo, confirmó que ya no presentaba signos vitales.