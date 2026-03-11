MP pide retirar estos 14 vehículos decomisados para evitar declaratoria de abandono en SPS

San Pedro Sula

El Ministerio Público informó que, a través del Módulo Administrador de Archivos, Evidencias y Documentos Históricos (MAAEDH) de la Regional del Norte, se pide a los propietarios de automóviles que permanecen bajo resguardo institucional presentarse para gestionar la devolución de sus bienes.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público, el trámite debe realizarse en el edificio principal de dicho ente, ubicado en el sector de la colonia La Puerta, donde los interesados deberán iniciar las diligencias correspondientes.

Según el Reglamento de la Ley para la Disposición de Vehículos Decomisados, Relacionados con Hechos de Tránsito, Delitos y Otros de Interés Investigativo, los propietarios disponen de un plazo de 30 días calendario para reclamar sus automóviles.

Importante: Haga clic en este enlace para ver el listado de los vehículos

El listado actual incluye 14 unidades que se encuentran en el plantel del predio Palmira, en el barrio La Guardia, las cuales están sujetas al proceso legal de declaratoria de abandono.

Para proceder con la devolución, los ciudadanos deberán acreditar legalmente la titularidad de los vehículos. De acuerdo con el Ministerio Público, estas unidades fueron incautadas en el marco de distintas investigaciones, pero en la actualidad ya no tienen valor probatorio conforme a resoluciones emitidas por los despachos fiscales.

La institución explicó que el procedimiento se realiza en cumplimiento de la normativa vigente para la gestión y disposición de bienes decomisados.