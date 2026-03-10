Diputadas lideran sesión del Congreso Nacional y presentan proyectos a favor de las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.

Bajo una iniciativa de la presidencia del Legislativo para conmemorar el 8 de marzo , las diputadas de todas las bancadas asumieron el control absoluto de la sesión: desde la conducción de la junta directiva hasta la exclusividad en el uso de la palabra para presentar mociones y dictámenes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer , las diputadas asumieron la conducción de la junta directiva y fueron las encargadas de presentar proyectos de ley enfocados en la protección y el acceso a la justicia para las mujeres.

El hemiciclo se convirtió en un escenario donde la agenda de género dejó de ser un punto secundario para ocupar el centro del debate nacional.​ La actividad legislativa no fue meramente simbólica, ya que se tradujo en la aprobación y presentación de iniciativas de alto impacto financiero y social.

Entre los puntos más destacados esta el primer de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 55 millones de lempiras para un programa hacia una educación más amplia en la zonas rurales, así como un convenio de crédito destinado a la reparación urgente de tramos estratégicos en la carretera CA-13.

Estos recursos buscan no solo mejorar la infraestructura, sino dinamizar la economía en zonas donde la movilidad es clave para el comercio local.

​Las diputadas impulsaron la ampliación del presupuesto para el Ministerio Público, con el objetivo específico de abrir nuevas oficinas de atención que faciliten a las mujeres interponer denuncias de forma segura.

Asimismo, se aprobó la extensión de la red de casas refugio para víctimas de violencia en departamentos históricamente postergados como Valle y Gracias a Dios, reforzando la red de protección estatal en el interior del país.

​La sesión también sirvió de plataforma para proyectos de ley importantes, como la iniciativa para erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en Honduras.

A esto se sumó la Ley para la prevención del cáncer cervicouterino, una deuda histórica en materia de salud pública que busca reducir las tasas de mortalidad mediante programas de detección temprana y tratamiento integral.