Nasry Asfura se reúne con el Rey Felipe VI de España previo a toma de posesión de Kast

El encuentro permitió abordar temas de interés entre Honduras, España y la región, así como reforzar los lazos de cooperación y amistad entre ambos países

El presidente de la República, Nasry Asfura, y el Rey Felipe VI de España durante su encuentro.
Chile.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes un encuentro con el Rey Felipe VI de España en Santiago, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast.

El encuentro permitió abordar temas de interés entre Honduras, España y la región, así como reforzar los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

Asfura destacó la importancia de mantener relaciones sólidas con España: "Para Honduras es un honor sostener este encuentro con Su Majestad el Rey Felipe VI. España es un socio histórico y estratégico para nuestro país, y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos".

Por su parte, el Rey Felipe VI resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras y reiteró su interés en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

"Honduras es una nación con la que España mantiene una relación de gran cercanía y respeto. Seguiremos impulsando iniciativas de cooperación y desarrollo que contribuyan al bienestar de ambos pueblos", manifestó Felipe VI.

Durante la reunión, el mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, y por Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios del gobierno de Honduras en Chile.

