Nasry Asfura se reúne con el Rey Felipe VI de España previo a toma de posesión de Kast

Chile.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes un encuentro con el Rey Felipe VI de España en Santiago, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast. El encuentro permitió abordar temas de interés entre Honduras, España y la región, así como reforzar los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

Asfura destacó la importancia de mantener relaciones sólidas con España: "Para Honduras es un honor sostener este encuentro con Su Majestad el Rey Felipe VI. España es un socio histórico y estratégico para nuestro país, y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos". Por su parte, el Rey Felipe VI resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras y reiteró su interés en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.