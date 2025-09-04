Giro en caso de la madrastra señalada por delitos contra sus hijastros

El fiscal añadió que, como parte de la investigación, se decomisaron varios teléfonos celulares. Uno de ellos era el que usaba el menor, proporcionado por la acusada luego de que el padre le quitara el anterior como castigo por bajo rendimiento escolar. El análisis del dispositivo reveló conversaciones explícitas entre el menor y la acusada. En los próximos días, notificadas las partes procesales, se trasladará el expediente al tribunal.