Giro en caso de la madrastra señalada por delitos contra sus hijastros

Una jueza de Letras Seccional del Área Penal elevó a juicio oral y público la causa contra Katherine Yulibeth Romero Sorto (28), señalada de delitos de violación calificada continuada y agresiones sexuales contra dos menores de edad.
El fiscal formalizó la acusación, solicitando que se eleve el expediente al Tribunal de Sentencia. La jueza trasladó las diligencias al Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Mientras la defensa, manifestó que en el desarrollo de las audiencias de debate, demostrará la inocencia de sus representados.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó el 26 de mayo a Katherine Romero en San Pedro Sula. En su momento, se presentaron las pruebas documentales, periciales, testificales, de las últimas son los testimonios rendidos en la Cámara de Gesell bajo la formalidad de las pruebas anticipadas, la extracción de la información telefónica, los dictámenes psicológicos y de trabajo social.
Según las investigaciones del grupo especializado en delitos contra la libertad sexual de la Atic, los abusos se extendieron por aproximadamente seis años. Los hechos, presuntamente, ocurrieron cuando los menores visitaban a su padre los fines de semana. La imputada habría iniciado los ataques con besos y tocamientos inapropiados al niño, para luego consumar el abuso sexual.
Posteriormente, los actos de violencia se extendieron a la hermana menor, a quien Romero Sorto tocaba de manera inapropiada, introduciendo sus manos bajo su ropa mientras estaban bajo su cuidado, de acuerdo con las indagaciones del MP.
Además, se les habría manipulado psicológicamente, haciéndoles creer que su padre era su enemigo para evitar que denunciaran los hechos. En la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) logró que se decretara la detención judicial a la acusada. La audiencia inicial se llevará a cabo el miércoles 28 de mayo en horas de la mañana.
Uno de los fiscales a cargo del caso explicó a LA PRENSA que, como prueba anticipada, se obtuvo el testimonio del menor y su hermana a través de la cámara Gesell, un espacio especializado para la toma de declaraciones de víctimas menores de edad o testigos vulnerables. Durante esta pláctica, ambos menores habrían identificado a Romero como su agresora.
El fiscal añadió que, como parte de la investigación, se decomisaron varios teléfonos celulares. Uno de ellos era el que usaba el menor, proporcionado por la acusada luego de que el padre le quitara el anterior como castigo por bajo rendimiento escolar. El análisis del dispositivo reveló conversaciones explícitas entre el menor y la acusada. En los próximos días, notificadas las partes procesales, se trasladará el expediente al tribunal.