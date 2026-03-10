Capturan en Olancho a hondureño solicitado en extradición por USA

Olancho, Honduras

El detenido fue identificado como Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por autoridades judiciales hondureñas, tras una solicitud presentada por el gobierno estadounidense.

Un hondureño solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos fue capturado en las últimas horas durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional de Honduras en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con la información oficial, Alvarado Bueso es requerido por una Corte de Distrito en Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a agresión sexual infantil, delito que forma parte de una investigación desarrollada por autoridades de ese país.

La captura fue posible mediante labores de seguimiento e inteligencia realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, que lograron ubicar al sospechoso en un sector del municipio de Catacamas.

Tras su detención, el ciudadano fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia Tegucigalpa.

El extraditable permanecerá en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales mientras se coordinan las diligencias judiciales correspondientes.

Según lo informado, será presentado el miércoles ante el Corte Suprema de Justicia de Honduras, específicamente ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia, donde se desarrollará la audiencia de información, primera etapa del proceso judicial.

Durante esa audiencia se le notificarán formalmente los cargos por los que es requerido y se le explicarán sus derechos dentro del proceso, mientras el tribunal analiza la documentación remitida por las autoridades estadounidenses.