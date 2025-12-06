"Los Chiputas" reciben sobreseimiento; Fiscalía busca revertir decisión

San Pedro Sula.

Cinco presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chiputas” fueron liberados el viernes 5 de diciembre, luego de que un juez con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada dictara sobreseimiento provisional por el delito de asociación para delinquir. Los beneficiados con la resolución son José Adán Rodríguez Benítez, Salvador Eduardo Durón Sosa, Marlon Eduardo Paz Cruz, Brayan Enrique Herrera Cordón y Hugo Ricardo Dubón Suazo.

La decisión judicial fue emitida al cierre de la audiencia inicial desarrollada entre el jueves 4 y viernes 5 de diciembre. Pese a su liberación por el cargo de asociación para delinquir, los cinco imputados continuarán presos, ya que sí se les dictó auto de formal procesamiento con prisión Preventiva por otros delitos: tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, y otros ilícitos vinculados a la criminalidad organizada. El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación al considerar que el juez no valoró adecuadamente los elementos que, según la Fiscalía, sí sustentan la existencia de una estructura organizada dedicada a actividades transnacionales.

El ente acusador aseguró que buscará que la instancia superior revoque el sobreseimiento y ordene continuar el proceso penal por Asociación para Delinquir.

