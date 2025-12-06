Este es el posible puesto que ocupará Ever Velásquez en la AMDC

Aunque la elección del próximo alcalde de Tegucigalpa aún está en suspenso, ya hay un nombre que figura con certeza en la posible Corporación Municipal: el de Ever Velásquez, el bombero que sobrevivió a las llamas de La Montañita. Pero... ¿qué lugar ocupará exactamente en la alcaldía si no hay grandes cambios en los resultados?
Su historia se remonta al 25 de abril de 2018, una noche marcada por el fuego, el humo y la tragedia en la reserva forestal de Uyuca, en el sector de La Montañita. Allí, un incendio voraz atrapó a un grupo de bomberos que intentaba detener el avance de las llamas.
Varios de sus compañeros perdieron la vida ese día. Las llamas, impredecibles y brutales, los rodearon sin darles oportunidad de escape. En medio de ese caos, Velásquez parecía destinado a convertirse en la próxima víctima.
Contra todo pronóstico, Velásquez logró huir de aquel infierno. Herido, desorientado y con gran parte de su cuerpo quemado, consiguió sobrevivir para contar lo que muchos no pudieron.
El 90 % de su cuerpo resultó afectado y necesitó intervenciones quirúrgicas en México para recuperarse. Su rostro y sus manos quedaron como testimonio permanente de aquella noche. Sin embargo, su actitud nunca se fracturó.
Años después, ese mismo hombre que caminó entre llamas decidió dar un paso hacia la vida pública. Ever Velásquez se postuló como candidato a la alcaldía de Tegucigalpa por el Partido Democracia Cristiana, y la voluntad popular le está otorgando un espacio en la próxima Corporación Municipal.
Hasta el momento, el recuento de votos lo colocó en la posición número 10 de la planilla de regidores, asegurando que formará parte de la administración municipal que entrará en funciones en 2026.
Mientras tanto, la batalla por la alcaldía sigue abierta. El actual alcalde Jorge Aldana lidera el conteo frente al nacionalista Juan Diego Zelaya. Ambos se han declarado ganadores, aunque faltan actas por escrutar.
Esa incertidumbre mantiene en pausa el liderazgo de la capital, pero la composición de la planilla no ha tenido mucha variación.
Para muchos capitalinos, su llegada tiene un simbolismo especial: no es solo un sobreviviente, sino un hombre cuya historia está marcada por la entrega, el sacrificio y el servicio público.
Su vida cambió para siempre en aquel incendio, pero el episodio no lo frenó. Al contrario, lo impulsó a abrir un nuevo capítulo, esta vez desde la administración municipal.
Velásquez se prepara para un reto distinto al que enfrentó aquella noche de fuego: servir a Tegucigalpa desde un espacio donde las decisiones también pueden salvar vidas, aunque no siempre lo hagan con un casco y una manguera.