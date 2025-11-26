Cae banda "Los Chiputas", acusada de robar carros en Macuelizo, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Según reportes policiales, esta banda, especializada en el robo de vehículos con modalidad transnacional, mantenía en zozobra a la región y utilizaba sus rutas ilícitas para el robo de vehículos, tráfico de armas y estupefacientes.

La Dirección Policial Anti Maras y pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), desarticuló a la banda criminal conocida como "Los Chiputas" que operaba desde Macuelizo, Santa Bárbara.

Los detenidos fueron identificados de manera preliminar como "Brayan", "José", "Rosa", "Marlon", "Hugo" y "Salvador".

La institución policial detalló que desde hace varios meses, gracias a estas diligencias se logró la desarticulación total de esta peligrosa red, que operaba con una sofisticada logística que se extendía más allá de las fronteras hondureñas, ya que las investigaciones confirman tentáculos de esta banda en Guatemala.

Los investigadores de la DIPAMPCO confirmaron la captura de varios cabecillas y miembros operativos de la banda "Los Chiputas".

Entre los indicios decomisados se reporta armas de fuego, munición de uso prohibido y permitido, lanza granadas, drogas, incluyendo supuesta cocaína y marihuana, lista para su distribución local e internacional, y 10 vehículos.

Los detenidos ya han sido remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para enfrentar cargos por asociación ilícita, tenencia de vehículo robado, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

Además, al realizar la inspección en la vivienda, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) constató que al interior de la misma se contaba con un zoológico clandestino por lo que se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Fiscalía y las autoridades ambientales para el decomiso y salvaguarda de los animales exóticos mantenidos en cautiverio.