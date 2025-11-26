Allanamientos a Los Castillos, banda criminal dirigida por un alcalde hondureño

Choluteca

Cinco allanamientos contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico, la cual es nombrada Los Castillos y que opera en la zona sur de Honduras, se desarrollan este miércoles.

Las acciones se desarrollan con apoyo de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y de la Dirección de Información Estratégica C2 de las Fuerzas Armadas.

Según las indagaciones del Ministerio Público, esta banda "es dirigida por el alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristian José Castillo Mercado (prófugo de la justicia), junto a otros miembros de su núcleo familiar y que se han dedicado al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos".

Asimismo, se detalla que uno de los modus operandi de esta organización consiste en inscribir los bienes muebles e inmuebles, entre otros, a nombre de terceras personas con el fin de lavar activos, ocultar la verdadera identidad de los titulares y dar apariencia de licitud.