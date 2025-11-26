En accidente mueren empleado del CNE y su pareja

Tegucigalpa, Honduras.

Una pareja perdió la vida la noche del martes 25 de noviembre al verse involucrada en un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 16 de la carretera CA-5 Sur, a la altura de Santa Ana, Francisco Morazán. Las dos personas fueron identificadas como Ronald Josué López y Nícol Alexandra Ordóñez. De acuerdo con el informe, López era empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), asignado al Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop.

Según los primeros reportes, ambos se conducían en una motocicleta cuando tuvieron un accidente que los dejó tendidos en el pavimento, posteriormente fueron arollados por un bus que transitaba a alta velocidad. Al lugar llegaron autoridades policiales y equipos de rescate para brindar asistencia; sin embargo, la pareja ya no presentaba signos vitales.